العربية: مصر تفتح خط اتصال مباشر مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية للتهدئة فى غزة

قالت مصادر لقناة «العربية» السعودية إن مصر فتحت خط اتصال مباشر مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية للتهدئة في قطاع غزة المحاصر.

وأوضحت المصادر أن القاهرة حذرت إسرائيل، منذ أسبوع، من عمليات تستهدف قادة الفصائل الفلسطينية.

من جانبها، أبلغت الفصائل الفلسطينية، مصر، أنها سترد على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، فجر اليوم، ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال 3 قيادات من الجهاد الإسلامي، بينهم قادة في ذراعها العسكري.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 13 شخصًا جراء القصف الإسرائيلي لغزة، بالإضافة إلى إصابة نحو 20 آخرين.