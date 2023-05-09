الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

رئيس الوزراء الفلسطينى: العدوان الإسرائيلى على غزة "إرهاب دولة منظم"

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، الثلاثاء، المجزرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأهالي في قطاع غزة، فجر اليوم.

وأكد إشتية أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إرهاب دولة منظم، ومحاولة لتصدير الأزمة الداخلية، التي تعاني منها حكومة التطرف في إسرائيل، وترجمة عملية لعقيدة القتل، والحرق، والإبادة الجماعية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وشدد على أن العدوان على القطاع امتداد للنكبة التي حلت بأبناء الشعب الفلسطيني عام 1948، وللعدوان المتواصل على المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات، في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، آخرها اقتحام مدينة نابلس صباح اليوم،  ضمن سياسة ممنهجة تستهدف ترويع الشعب الفلسطيني.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة التي تستعد لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة لأول مرة في تاريخها، بإدانة العدوان على القطاع، والمجازر المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتوحيد المعايير في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها قادة إسرائيل، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.

وفى وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع فجرًا، إلى 13 شهيدًا وأكثر من 20 مصابا.

رئيس الوزراء الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الأزمة الداخلية إسرائيل

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