مصرع مواطن وإصابة أخر في انقلاب سيارة بالوادي

لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر، اليوم، بسبب وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل عند نقطة الكيلو 90 على طريق الفرافرة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، و تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفرافرة مما أسفر عن مصرع مواطن، مقيم محافظة الأقصر وإصابة آخر مقيم محافظة أسوان بجروح وإصابات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، و تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.