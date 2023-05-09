"مياه أسيوط" تطلق مبادرة "المسبق أوفر" لتركيب عدادات مسبقة الدفع

أعلن المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن إطلاق حملة "المسبق أوفر" لتركيب عدادات مسبق الدفع على مستوى كافة مراكز أسيوط، حيث يتيح للمواطن متابعة استهلاكه أولا بأول، كما يتلافى أي أخطاء تتعلق بتسجيل القراءات لعدم تدخل العنصر البشري.

وذلك فى إطار خطة الشركة برفع الوعى بأهمية المياه، وضرورة الحفاظ عليها من خلال المزايا التي يقدمها العداد مسبق الدفع.

يأتي هذا كإحدى الخطوات التي اتخذتها الدولة لتخفيف العبء على المواطنين، لضمان المحاسبة على الاستهلاكات الفعلية، حيث فعلت الشركة القابضة منظومة تركيب العدادات مسبقة الدفع فى إطار إجراءاتها لحوكمة الخدمات وتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن العداد مسبق الدفع يسمح للعميل بالاحتفاظ برصيده فى حالة السفر أو توقف استهلاك المياه، وفي حالة انتهاء الرصيد أيام العطلات الرسمية تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل الثاني تيسيرا على المواطنين، مشيرا أن التوجه نحو تركيب عداد مسبق الدفع يمكن العميل من تحديد كمية المياه المستهلكة حسب إمكانياته، مما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة، كما أن العداد يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.

وأوضح "الشرقاوي" أن الشركة توفر للمواطنين خدمات متعددة لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال مراكز خدمة عملاء، و3050 منفذا فوريا لشحن العداد مسبق الدفع، ويتلقى العميل إيصالًا بالسداد ضماناً لإتمام عملية السداد، وتحقيق خدمة ميسرة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار خطة الشركة لرقمنة جميع الخدمات، بما فيها عدادات مسبقة الدفع تسهيلا على المواطنين لمتابعة استهلاكهم بكل دقة وكفاءة.