الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه أسيوط" تطلق مبادرة "المسبق أوفر" لتركيب عدادات مسبقة الدفع

عدادات مسبقة الدفع
عدادات مسبقة الدفع

أعلن المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن إطلاق حملة "المسبق أوفر" لتركيب عدادات مسبق الدفع على مستوى كافة مراكز أسيوط، حيث يتيح للمواطن متابعة استهلاكه أولا بأول، كما يتلافى أي أخطاء تتعلق بتسجيل القراءات لعدم تدخل العنصر البشري.

وذلك فى إطار خطة الشركة برفع الوعى بأهمية المياه، وضرورة الحفاظ عليها من خلال المزايا التي يقدمها العداد مسبق الدفع.

يأتي هذا كإحدى الخطوات التي اتخذتها الدولة لتخفيف العبء على المواطنين، لضمان المحاسبة على الاستهلاكات الفعلية، حيث  فعلت الشركة القابضة منظومة تركيب العدادات مسبقة الدفع فى إطار إجراءاتها لحوكمة الخدمات وتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن العداد مسبق الدفع يسمح للعميل بالاحتفاظ برصيده فى حالة السفر أو توقف استهلاك المياه، وفي حالة انتهاء الرصيد  أيام العطلات الرسمية تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل الثاني تيسيرا على المواطنين، مشيرا أن التوجه  نحو تركيب عداد مسبق الدفع يمكن العميل من تحديد كمية المياه المستهلكة حسب إمكانياته، مما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة، كما أن العداد يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.

وأوضح "الشرقاوي" أن الشركة توفر للمواطنين خدمات متعددة لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال مراكز خدمة عملاء، و3050 منفذا فوريا لشحن العداد مسبق الدفع، ويتلقى العميل إيصالًا بالسداد ضماناً لإتمام عملية السداد، وتحقيق خدمة ميسرة للمواطنين.

 

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار خطة الشركة لرقمنة جميع الخدمات، بما فيها عدادات مسبقة الدفع تسهيلا على المواطنين لمتابعة استهلاكهم بكل دقة وكفاءة.

استهلاك المياه أسيوط والوادي الجديد الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة العدادات مسبقة الدفع العطلات الرسمية العنصر البشري المهندس على الشرقاوي بأسيوط والوادي الجديد ترشيد الاستهلاك تركيب العدادات مسبقة الدفع تيسيرا على المواطنين خدمة عملاء ركة مياه الشرب

الأكثر قراءة

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد تدريب مسابقة 30 ألف معلم

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد مدارس "باريس التعليمية" للاطمئنان على سير الامتحانات

شركة كندية تعرض تنفيذ مشروع لمعالجة البترول الخام بأسلوب صديق للبيئة فى مصر

وكيل الصحة بأسيوط يتابع سير العمل بمستشفى الصدر والالتزام بتطبيق معايير الجودة

ضبط المتهم بدهس طالب بسيارته فى النزهة

ارتفاع أسعار البترول وخام برنت يسجل 76.53 دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وقصف غزة

التعاون الإسلامي: مجزرة غزة امتدادا للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور)