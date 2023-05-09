أحمد مقلد: الرئيس السيسى دعا كل أطياف المجتمع المصرى للحوار الوطنى

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يدع فئة معينة من الشعب المصري للحوار الوطني، ولكن دعا كل أطياف المجتمع الوطني المصري للحوار، بكل مكوناته ومشتملاته سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.

وأضاف مقلد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن جلسات الحوار الوطني بدأت من فترة طويلة باختيار المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، ثم اختيار مجلس الأمناء، ثم التدقيق في الملفات من مختلف التيارات، والمكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة الوطنية المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية كانت حريصة للعمل على كل الملفات بشكل نوعي وجغرافي، حيث إننا رأينا الكثير من القضايا المتعلقة بالحوار الوطني سواء الاقتصادية أو السياسية.

التوعية بأهمية المشاركة فى الحوار الوطنى

ولفت عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن هناك عددا من المخرجات سلمت بالفعل للأمانة الفنية للحوار الوطني، بالإضافة إلى جولات داخل كافة المحافظات، ووصلنا للقرى والنجوع من أجل الوصول لرفع مقترحات المواطنين، والتوعية بأهمية المشاركة في الحوار الوطني، المفتوح للمشاركة فيه لجميع المواطنين من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنته الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب.