الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأمريكى سبل تعزيز آفاق التعاون الزراعى

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة من الحدث

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره الأمريكي توماس فيلساك، على هامش اجتماعات مؤتمر قمة المناخ الخاص بالمبادرة الأمريكية الإماراتية للابتكار الزراعي المنعقدة حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحث الوزيران أوجه التعاون الثنائي بين البلدين ومتابعة الملفات الفنية المتعلقة بزيادة التبادل التجاري، وكذا الاستفادة بالخبرة الأمريكية في نظام التعاون الزراعي ومجابهة مشكلة تفتت الحيازة الزراعية.

وأكد "فيلساك"، خلال اللقاء، على الانتهاء قريبًا من ملف تصدير الموالح المصرية إلى السوق الأمريكية.

من جهته، قدم "القصير" الشكر لنظيره الأمريكي على دعوته لحضور هذا المؤتمر المهم، والذي يأتي في إطار ما تواجهه دول العالم من تحديات، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين البلدين منذ زمن بعيد، مؤكدًا دعمه المتواصل لاستمرار هذا التعاون وأنه سيعمل عن قرب مع نظيره الأمريكي في دفع علاقات التعاون بين البلدين في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا.

وفي نهاية اللقاء، أبدى "فيلساك" شكره وامتنانه لـ"القصير" لحضوره مؤتمر مبادرة المناخ، وأكد على استمرار التعاون بين البلدين.

وكان قد شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة المناخ المنعقد حاليًا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد كبير من وزراء الزراعة والتغير المناخي لكثير من دول العالم وكذلك رؤساء المنظمات الدولية.

وخلال الجلسة، ألقى توماس فيلساك، وزير الزراعة الأمريكي، كلمة افتتاحية تناول فيها عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتغيرات المناخية والمشاكل التي يواجهها العالم جراء ذلك.

وزير الزراعة يبحث نظيره الأمريكي سبل تعزيز آفاق التعاون

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