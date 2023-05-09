الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منسق "حياة كريمة" يسلط الضوء على إنجازات المبادرة في القليوبية (فيديو)

حياة كريمة
"حياة كريمة"

كشف الدكتور مصطفى السيد، منسق مبادرة "حياة كريمة" بالقليوبية، عن إنجازات مشروعات مبادرة "حياة كريمة" لأهالي شبين القناطر. 

وقال السيد خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، إن مبادرة حياة كريمة ليست إنشائية فقط، بل غرضها الرئيسي بناء الإنسان من خلال التمكين الاقتصادي، فمنذ اللحظة الأولى بدأت المبادرة في تدريب المواطنين على الحرف المختلفة من خلال سيارات التدريب التي وفرتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الصناعة وأكثر من وزارة أخرى، بالإضافة إلى أكثر من 63 جهة شاركت في هذا الملف.

ونوه بأن مبادرة "حياة كريمة" قامت بتدريب المواطنين على العديد من الحرف مثل الخياطة والكهرباء والنجارة والسباكة، وهذا يعكس صورة أدق وأوضح عن المبادرة. 

كما أن مبادرة "حياة كريمة" قامت بتطوير هذه المبادرة بإنشاء مراكز إنتاجية، حيث تم إقامة سوقين حضاريين، أحدهما في قرية المريج على مساحة تبلغ 2500 متر مربع وتكلفة تجاوزت 3 ملايين جنيه، والآخر في قرية طحوريا.

وتهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في المجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في المدن، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

مباردة حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وزارة الصناعة وزارة القوى العاملة

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