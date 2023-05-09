اعترافات المتهمين بالاعتداء على مسن وسرقته بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، الثلاثاء، بإحالة المتهمين بالاعتداء على مسن بآلة حادة وسرقته بمنطقة المرج الجديدة إلى محكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين “وائل. س” و"راضي. ع"، عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة، اعترفا أمام جهات التحقيق بارتكاب جريمة الاعتداء على المجني عليه “عبدالحميد. م”، بآلة حادة وسرقة مبلغ 5 آلاف جنيه منه تحت تهديد السلاح.

كما أقروا بمراقبتهم للمجني عليه فور سحبه مبلغا ماليا من أمام مكينة ATM بمحيط المنطقة محل الواقعة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المرج من أحد المستشفيات تفيد وصول مسن مصاب بشرخ فى الجمجمة نتيجة ضربة بآلة حادة.

بمناقشته أقر بقيام شخصين بإيقافه وسرقته تحت تهديد السلاح وعندما حاول الاستغاثة تعدوا عليه بالضرب ولذوا بالفرار.

بإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكابهما الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.