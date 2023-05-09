إحالة متهم بسرقة مدرسة بالموسكى للمحاكمة

أحالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عاطل، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بسرقة خلاطات ومحابس المياه من داخل مدرسة بدائرة قسم الموسكى.

وتمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال سيره بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزته عدد من مقابض خلاطات ومحابس المياه ، مجهولة المصدر.

وبمواجهته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل دورة مياه إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم بأسلوب التسلق.

وبسؤال عامل بالمدرسة تعرف على المضبوطات ، واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.