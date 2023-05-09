الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس حى غرب الإسكندرية تتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة بمواقف الأجرة

جولة رئيس حي غرب
جولة رئيس حي غرب

تفقدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، المواقف بنطاق الحي لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على المواقف ومحطات الوقود ومتابعة الإلتزام الكامل بالتعريفة الجديدة.

وقامت «شعبان» بالمرور على الموقف الجديد وكافة المواقف بنطاق الحي وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وانتظام حركة نقل الركاب، واستمعت لعدد من المواطنين للتأكد من عدم وجود أي استغلال من السائقين لهم والالتزام بالتعريف المقررة، وذلك بوجود سكرتير عام الحي.

ونوهت رئيس الحي باستمرار أعمال المتابعة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وضع إجراءات فورية رادعة وصارمة تجاه أي مخالفات على التعريفة الجديدة المعتمدة، وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات من السائقين، مشددا على أننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة في التعريفة.

وأضاف أنه تمت مراعاة مصلحة كل من السائق والمواطن عند وضع التعريفة، مؤكدًا أن هناك متابعة لحظية على مدار اليوم على المواقف، ومحطات الوقود من جميع الأجهزة التنفيذية من رؤساء الأحياء وإداراة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين لضبط أي مخالفة والضرب بيد من حديد على من يخالف.

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IMG-20230509-WA0015
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IMG-20230509-WA0014
رئيس حي غرب الإسكندرية الألتزام بالتعريفة الجديدة عدم وجود استغلال للركاب حملات الرقابة الإسكندرية

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