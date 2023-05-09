إصابة طفلتين وسيدة بحروق بسبب "بابور جاز" في كفر الشيخ

استقبل مستشفى كفرالشيخ العام، اليوم الثلاثاء، طفلتين وسيدة مصابين بحروق متفرقة بالجسم، يقيمون بقرية صندلا، التابعة لمركز كفر الشيخ، وقد تم إجراء الإسعافات الأولية لهن وتلقيهم العلاج اللازم.

ونتجت الإصابة إثر اشتعال "بابور جاز" في منزلهن مما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة كبيرة وحرق من كان في المنزل، وهن أسماء عطية السيد، 25 سنة، مصابة بحروق متفرقة بالجسم، حبيبة محمد بسيوني ، 7سنوات، مصابة بحروق متفرقة بالجسم، عبير محمد بسيوني، 3 سنوات، مصابة بحروق متفرقة بالجسم

وتم عمل الإسعافات اللازمة في المستشفى، وتحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.