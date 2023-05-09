الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس فنى مصاعد سرق أسلاكًا نحاسية من عقار بالمقطم

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس فنى مصاعد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أسلاك نحاسية من داخل عقار بالمقطم.

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط فنى مصاعد وبحوزته جوال بداخله سلك نحاس خاص بالمصاعد "مجهول المصدر"- مفك- قصافة- مفتاح مصعد.

بمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل إحدى العقارات بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة السلك الخاص بالمصعد بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء فنى تركيبات بشركة المصاعد المسئولة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

النيابة العامة التحقيقات المقطم عقار فني مصاعد

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