إصابة 10 إثر انقلاب "ميني باص" تابعة لشركة حديد في الشرقية

أصيب 10 أشخاص في محافظة الشرقية، إثر وقوع حادث انقلاب "مينى باص"، بدائرة مركز بدائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزى كل من “ ناصر.إ.ع”، 52 سنة، مقيم قرية بساتين بركات دائرة بلبيس، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و “ إبراهيم.ع.س”، 50 سنة، مقيم قرية الزوامل دائرة مركز بلبيس، مصاب بكدمات فى الفقرات القطنية والحوض، و “ عبد الهادى.ع.‘”، 50 مقيم قرية سلمنت دائرة مركز بلبيس، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و “ عماد.م.ر”، 50 سنة، مقيم قرية الزوامل دائرة مركز بلبيس، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم،.

و “ أحمد.ع.ع”، 52 مقيم قرة غيتة، دائرة مركز بلبيس، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و “ بكرى.أ.ال”، 53 سنة، مقيم قرية الزوامل، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و “ محمد.ح.ال”، مقيم قرية الزوامل مصاب بكدمات بالفقرات القطنية و، و “ طه.س.خ”، 50 سنة مقيم قرية الزوامل دائرة مركز بلبيس، و “عبد المعطى.ع.ع”، 40 سنة دائرة مركز بلبيس، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و “ذكية.أل.م”، 51 سنة، مقيمة قرية الزوامل، دائرة مركز بلبيس، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتبين إصابتهم فى وقوع حادث إنقلاب سيارة مينى باص، تابعة لشركة حديد، بطريق الخدمات موازي للطريق الإقليمى، بعد كارتة "بلبيس - اتجاه السلام"، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزي لتلقى العلاج اللازم.