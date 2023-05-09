الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة سرقة المواطنين في روض الفرج للمحاكمة

متهم
متهم

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إحالة المتهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى إلى المحاكمة الجنائية.

تعود الواقعة عندما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم واستبدالها بأُخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب التحصل منهم على الرقم السرى، وبحوزته 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين، مبلغ مالى. 

بمواجهة المتهمين أقروا بما جاء بالتحريات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحريات قسم شرطة روض الفرج كروت الفيزا دعوى الرقم السري مبلغ مالي النيابة العامة نشاط إجرامى سرقة المواطنين

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