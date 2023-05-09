الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محلل سياسي فلسطيني: عدوان الاحتلال على غزة يؤكد عودة سياسة الاغتيالات

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن عدوان الاحتلال على غزة فجر اليوم، واستهدف اغتيال مجموعة من قادة الجهاد الإسلامي يؤكد عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات وسيكون لها أثر كبير في تحول سياسة الصراع مع الاحتلال.

وأكد "عمر" في تصريحات لـ"الدستور" أن حكومة الاحتلال بهذه العملية والتي لم يكن لها سابق انذار، ستدخل المنطقة بجولة من التصعيد ورد فعل من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية بحجم الجريمة التي راح ضحيتها 13 فلسطينيا حتى اللحظة.

وأوضح أن الاحتلال لم يتوقف عن ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين اينما كانوا سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس أو حتى الشتات فالكل مستهدف من هذا الاحتلال.

ولفت إلى أن الساعات القادمة حاسمة، مشيرا إلى أنها ستشهد تصعيد وردا من قبل الفصائل دون معرفة طبيعة هذا الرد وما ستقرره فصائل المقاومة الفلسطينية ولا الوقت الذي من الممكن أن ينتهي به هذا التصعيد الذي سيشهد ردود متواصلة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل اغتالت قبل عامين تقريبا قيادات من سرايا القدس في عملية مماثلة في غزة ورفح أدت إلى الدخول في تصعيد استمر لمدة ثلاثة أيام راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.

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