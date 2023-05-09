تقرير: ليونيل ميسى لا يفكر فى الانتقال للدورى السعودى

أشارت تقارير صحفية إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يفكر في الانتقال للدوري السعودي.

وبات ليونيل ميسي قريبًا من الرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة أونزي، فإن ميسي لا يريد إنهاء مسيرته في السعودية، على الرغم من الحديث عن عودته من رحلة السعودية الأخيرة محملًا بعرض من نادي الهلال السعودي؛ ولكن مازال هناك فرصة ضئيلة لبقائه ضمن صفوف باريس سان جيرمان مع استمرار المفاوضات على عقد جديد.

وفي حالة عودة ميسي لبرشلونة، سيكون راتبه قرابة 25 مليون يورو وهو أقل من راتبه مع باريس سان جيرمان بـ15 مليون يورو، فيما ذكرت تقارير أنه سيحصل على 13 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق.

ويلعب ميسي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف عام 2021 بعدما انضم لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع نادي برشلونة وعدم قدرة النادي الكتالوني على تمديد العقد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها النادي.