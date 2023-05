الأعمال الفائزة بجوائز "بوليتزر 2023"

5/9/2023 11:12:58 AM

منذ أكثر من 100 عام، تمنح جوائز بوليتزر لتكريم الإنجازات الأمريكية في الصحافة والكتابة والدراما والموسيقى، إذ تعرف باعتبارها واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وألقى موقع "NPR" الضوء على الأعمال التي فازت بجوائز بوليتزر لعام 2023 في الفئات المختلفة.

الكتب الخيالية

فاز كتابان بجائزة بوليتزر لعام 2023 في فئة الكتب الخيالية، وهما: رواية "شيطان كوبرهيد" للكاتبة باربرا كينجسولفر، وهي إعادة صياغة بارعة لرواية "ديفيد كوبرفيلد" لتشارلز ديكنز، ورواية "الثقة" لهرنان دياز، وهي رواية جذابة تدور أحداثها في أمريكا القديمة التي تستكشف الأسرة والثروة والطموح من خلال سرد مترابط يتم تقديمه في أنماط أدبية مختلفة، بما يقدم فحصًا معقدًا للحب والقوة.

أما في مجال الشعر، فاز كارل فيليبس بجائزة بوليتزر عن مجموعته الشعرية "Awarded to Then the War"، وهي مجموعة بارعة تؤرخ للثقافة الأمريكية في وقت تكافح فيه البلاد لفهم سياستها، وعن الحياة في أعقاب الوباء، والوضع في ظل مجتمع عالمي متغير.

الكتب الواقعية

بينما كان كتاب "جورج فلويد: حياة رجل واحد والنضال من أجل العدالة العرقية" لـ روبرت صامويلز وتولوز أولورونيبا في التصفيات النهائية لفئة السيرة الذاتية، حصل على جائزة بوليتزر 2023 في فئة الكتب الواقعية العامة، تقريبًا بعد ثلاث سنوات من مقتل جورج فلويد.

يقدم الكتاب صورة حميمة ومثيرة للإعجاب لرجل عادي أثارت مواجهته القاتلة مع ضباط الشرطة في عام 2020 حركة دولية من أجل التغيير الاجتماعي، لكن إنسانيته وقصته الشخصية المعقدة كانت مجهولة. في مجال التاريخ، منحت الجائزة لكتاب Freedom's Dominion: A Saga of White Resistance to Federal Power لـ جيفرسون كوي.

يطرح الكتاب سردًا عن مقاطعة ألاباما في القرنين التاسع عشر والعشرين التي شكلها الاستعمار الاستيطاني والعبودية، وهو يوضح تطور تفوق البيض من خلال رسم روابط قوية بين الأيديولوجيات المناهضة للحكومة والعنصرية.

المذكرات والسير الذاتية

مُنحت الجائزة في مجال السيرة لكتاب "جي مان: جيه. إدغار هوفر وصنع القرن الأمريكي" لبيفرلي جيج. يقدم الكتاب نظرة متعمقة ودقيقة على أحد أكثر الشخصيات أهمية في تاريخ الولايات المتحدة، والتي تصور مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وإنجازاته الهائلة.

وفي مجال السيرة الذاتية، فاز عمل "Stay True"، وهو سرد أنيق ومؤثر عن بلوغ سن الرشد والصداقات والعنف الذي يمكن أن يغير فجأة وبشكل دائم المنطق المفترض لرواياتنا الشخصية.