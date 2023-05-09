الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل انفجار أنبوبة بوتاجاز في شبين القناطر

انفجار أنبوبة بوتاجاز
انفجار أنبوبة بوتاجاز

تباشر نيابة شبين القناطر، اليوم الثلاثاء، التحقيق في انفجار أنبوبة بوتاجاز بمدينة شبين القناطر، وأسفر عن إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بمنطقة شبين القناطر.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة بوجود تسريب بأنبوبة البوتاجاز الاحتياطي، ولم يلاحظ أحد من أفراد الأسرة بوجود هذا التسريب، وبعد المعاينة الأولية التى أجرتها النيابة العامة أكدت بعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

وقال "محمد" أحد المصابين لـ"الدستور": "لم يلاحظ أحد بالمنزل وجود تسريب في أنبوبة الغاز الاحتياطي، وعندما قمت بتشغيل البوتاجاز فوجئنا بانفجار شديد هدم علينا كل جدران الشقة، وأصبنا جميعاً بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

وأضاف المصاب أن ابنه الصغير وعمره 3 سنوات كان يلهو أمام المنزل وسقط جدار المنزل إثر الانفجار وأصيب بكسر حاد في الجمجمة والحوض وتم احتجازه بالعناية المركزة بعد إجراء 3 عمليات دقيقة.

انفجار شبين القناطر حريق منزل مصابين

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