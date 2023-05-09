الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 9 آلاف سائح اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، 20 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبية، تقل على متنها 9 آلاف سائح، وذلك ضمن 124 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي حتى الجمعة المقبل، وتقوم السلطات المختصة داخل المطار بتسهيل إجراءات الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.

وكشفت جداول التشغيل اليومية بمطار مرسى علم الدولي أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 4 رحلات قادمة من التشيك و6 من بولندا، ورحلة من سويسرا، وأخرى من بلجيكا، وكذلك رحلة من هولندا، وأخرى من لوكسمبرج، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلتين من ألمانيا، ورحلة داخلية قادمة من مطار القاهرة.

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