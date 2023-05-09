الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مُتحرِّش الأطفال فى السلام.. يستدرج الضحايا إلى منزله بهذه الطريقة

التحرش بالأطفال
التحرش بالأطفال

نفى متهم يدعى يوسف. م (57 عاماً) ما نُسِب إليه من اتهامات تتعلق بالتحرش بالأطفال في منزله بمدينة السلام في محافظة القاهرة.

وقال المتهم إنه يعتبر الأطفال مثل أبنائه وأحفاده وهو يعطيهم الحلوى في أثناء لهوهم أمام منزل، مضيفاً أن بيته مفتوح للجميع ويتردد عليه الكثير من أصدقائه ولم يجد أحد أي أطفال من أبناء الجيران لديه.

في المقابل، قالت سناء. م إن ابنتها أخبرتها بأن المتهم لمس أجزاءً حساسة من جسدها داخل منزله، وبمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار محل الواقعة تبيّن إلقاء المتهم بعض أغراضه عمداً من نافذة شقته ليطلب بعدها من الأطفال إحضارها إليه.

وبسؤال بعض أطفال المنزل، أكدوا طلب المتهم الدخول إلى شقته، موضحين أنّه يقبّلهم ويلمس أجسامهم، كما بيّنت إحدى كاميرات المراقبة بالعقار محل الواقعة قيام المتهم بحمل طفلة وتقبيلها عدة مرات حتى صرخت الطفلة فتركها.

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بالأطفال داخل محل سكنه بمدينة السلام.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم جارها بالتحرش بطفلتها وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تبين صحة المعلومات وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة السلام التحرش اطفال

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