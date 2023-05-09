الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز العبور يشكل لجنة لرصد المخالفات ورفع الإشغالات والتعديات

العبور
العبور

وجه المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، بضرورة تشكيل القضاء على كافة مظاهر العشوائية حفاظا على الواجهة الحضارية.

وكلف المهندس أحمد رشاد بتشكيل لجنة لرصد المخالفات والتصدي على الفور ورفع إشغالات وتعديات وإزالة اللافتات غير المرخصة تحت إشراف إدارات التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق. 

من جانبه، أفاد المهندس السيد آمين نائب رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه  تم رصد مخالفة بالقطعة رقم (١٠٤٢) خط ١١ مزارع عرابي واستغلال جزء من المزرعة مخزن إطارات نقل ثقيل بالحي الخامس.

واستكمل المهندس السيد آمين أن الحملة أسفرت عن رصد مخالفة بالقطعة رقم (٢٢٠) خط ١٠ واستغلال جزء من المزرعة مصنع بلاط مازيكو وورشة حدادة وعيادة بيطرية، بالإضافة أنه تم رفع عدادات الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز. 
 

وباشر نائب رئيس جهاز مدينة العبور استكمال أعمال الحملة بالتأكد من متابعة مركبات التوكتوك ورصد تحركاتها وأماكن تواجدها في سبيل القضاء تمامًا على تلك الظاهرة، وكذلك رفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين. وأوضح المهندس السيد أمين أن الحملة استهدفت الحي الأول - الطريق الرئيسي للمدينة - الحي التاسع ودائرة الحي - الحي الترفيهي - خط ١٠ - الحي الخامس - صنية عمر مكرم - صنية أمون - منطقة بيت الوطن - المنطقة الصناعية الأولى ومحيط بنزينة شيل اويت وبنزينة توتال وسلم كارفور، مرورًا بالمنطقة الفاصلة بين الطريق الرئيسي والمنطقة الصناعية الأولى.
 

وأفاد أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد (٣) توكتوك ومصادرتهم نهائياً، كما تم ضبط خلاطة أسمنت تقوم بتسريب خرسانة على الأسفلت وضبط حفار يعمل بدون تصريح. وتم إزالة كافة الأشغالات والباعة الجائلين واللافتات المخالفة بالمناطق المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور بأنه سيتم استمرار تشكيل الحملات الأمنية المختلفة حتى القضاء تمامًا على كافة ظواهر العشوائية، حفاظًا على المظهر الحضاري اللائق والانضباط الأمني لشوارع المدينة، تنفيذًا لتعليمات السلطة المختصة والخاصة بالقضاء على كافة مظاهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة. 

المخالفات اللافتات التوكتوك جهاز مدينة العبور حملة

الأكثر قراءة

متحف قصر الزعفران.. منارة ثقافية لنشر الوعي الأثري في جامعة عين شمس

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث

"التنمية الصناعية" تُجدد بروتوكول التعاون مع هيئة تنمية الصعيد

ضبط المتهم بدهس طالب بسيارته فى النزهة

القباج: 6 مليارات جنيه سنويًا لـ1.2 مليون من ذوى الإعاقة

شركة كندية تعرض تنفيذ مشروع لمعالجة البترول الخام بأسلوب صديق للبيئة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

التعاون الإسلامي: مجزرة غزة امتدادا للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

مواجهة محدودة أم تصعيد.. كيف تستعد إسرائيل لرد الجهاد الإسلامي على الاغتيالات؟

السهم الواقى.. من هم قيادات الجهاد الإسلامى الذين اغتالتهم إسرائيل؟