جهاز العبور يشكل لجنة لرصد المخالفات ورفع الإشغالات والتعديات

وجه المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، بضرورة تشكيل القضاء على كافة مظاهر العشوائية حفاظا على الواجهة الحضارية.

وكلف المهندس أحمد رشاد بتشكيل لجنة لرصد المخالفات والتصدي على الفور ورفع إشغالات وتعديات وإزالة اللافتات غير المرخصة تحت إشراف إدارات التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

من جانبه، أفاد المهندس السيد آمين نائب رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه تم رصد مخالفة بالقطعة رقم (١٠٤٢) خط ١١ مزارع عرابي واستغلال جزء من المزرعة مخزن إطارات نقل ثقيل بالحي الخامس.

واستكمل المهندس السيد آمين أن الحملة أسفرت عن رصد مخالفة بالقطعة رقم (٢٢٠) خط ١٠ واستغلال جزء من المزرعة مصنع بلاط مازيكو وورشة حدادة وعيادة بيطرية، بالإضافة أنه تم رفع عدادات الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.



وباشر نائب رئيس جهاز مدينة العبور استكمال أعمال الحملة بالتأكد من متابعة مركبات التوكتوك ورصد تحركاتها وأماكن تواجدها في سبيل القضاء تمامًا على تلك الظاهرة، وكذلك رفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين. وأوضح المهندس السيد أمين أن الحملة استهدفت الحي الأول - الطريق الرئيسي للمدينة - الحي التاسع ودائرة الحي - الحي الترفيهي - خط ١٠ - الحي الخامس - صنية عمر مكرم - صنية أمون - منطقة بيت الوطن - المنطقة الصناعية الأولى ومحيط بنزينة شيل اويت وبنزينة توتال وسلم كارفور، مرورًا بالمنطقة الفاصلة بين الطريق الرئيسي والمنطقة الصناعية الأولى.



وأفاد أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد (٣) توكتوك ومصادرتهم نهائياً، كما تم ضبط خلاطة أسمنت تقوم بتسريب خرسانة على الأسفلت وضبط حفار يعمل بدون تصريح. وتم إزالة كافة الأشغالات والباعة الجائلين واللافتات المخالفة بالمناطق المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور بأنه سيتم استمرار تشكيل الحملات الأمنية المختلفة حتى القضاء تمامًا على كافة ظواهر العشوائية، حفاظًا على المظهر الحضاري اللائق والانضباط الأمني لشوارع المدينة، تنفيذًا لتعليمات السلطة المختصة والخاصة بالقضاء على كافة مظاهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة.