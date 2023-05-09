الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أسواق الذهب: المعدن الأصفر أصبح ملاذًا آمنًا للبنوك المركزية

الذهب
الذهب

أوضح الدكتور فادي كامل، خبير أسواق الذهب، أسباب تراجع الطلب على الذهب في الربع الأول من عام 2023م، مقارنة بالربع المماثل في العام الماضي، قائلاً: "إن الأزمات الاقتصادية بعد فك الارتباط مع معيار الذهب، أدى إلى أن بعض الدول مثل أمريكا والدول الأوروبية، يكون لديها عمليات طبع للنقود بزيادة بشكل أكبر من الطبيعي مع معدل الارتباط مع الذهب.

وأضاف الدكتور فادي كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المراقب” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هذا أدى إلى سيولة كبيرة جدًا، ومع الوقت أدى إلى ارتفاع التضخم، وأصبحت الدول تحارب التضخم من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، وأصبحت توجد سيولة نقدية بشكل كبير، أدى إلى ارتفاع حركة التجارة العالمية وإلى نشاط اقتصادي كبير، ولكن مع أول أزمات العالم ابتدأ يظهر الدور الفعال والأساسي للذهب باعتباره الملاذ الآمن لكل المستثمرين، وكذلك هو الملاذ الآمن لكل البنوك المركزية.

وأوضح أن العالم كله على صفيح ساخن، سواء في أوروبا مع روسيا وأوكرانيا، وما يحصل من أحداث وتوترات سياسية تحدث بشكل كبير، بالإضافة إلى حدوث توترات جيوسياسية في المنطقة مع إيران، والسعودية والصين، واليمن، لافتاً إلى أن هناك رؤية ضبابية وحالة من حالات عدم اليقين تتواجد في كل البنوك المركزية وكل الاقتصادات حاليًا، ويندرج أسفلهم المستثمرين، فيثبت الذهب على مر العصور بأنه الملاذ الآمن الذي يحفظ قيمة العملة، والمعيار الأساسي التي تقيم عليه العملات والاقتصاد بشك كبير.

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