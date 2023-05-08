"المستثمرين العرب" يؤكد مواصلة مصر جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للاتحاد المستثمرين العرب، إن مصر تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي مهم كونها تقع على ملتقى قارات آسيا وإفريقيا وتمتلك موارد طبيعية كبيرة ومتنوعة. إضافة إلى قيام الحكومة بتبني سياسات اقتصادية واستثمارية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى أم الدنيا.

أضاف بيومي، لـ"الدستور" أنه وفقًا لتقرير صادر عن مصرف الاحتياطي المصري، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت نحو ٦.٨٨ مليار دولار في الربع الأول من ٢٠٢١، مقارنةً بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغ ٦.٦٥ مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ما يشير لزيادة نسبية بلغت نحو ٣.٤٪.

وأوضح أن الأرقام تشير إلى أن الاستثمارات الأجنبية في مصر تتميز بتنوع قطاعاتها، حيث تشمل الصناعات التحويلية والخدمات والبترول والغاز والسياحة والعقارات والزراعة والتعدين والاتصالات.

أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار في البلاد من خلال إصلاحات إدارية وتشريعية واقتصادية، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الكبرى وتسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير الحماية للمستثمرين الأجانب. كما تسعى الحكومة إلى تطوير البنية التحتية في البلاد، وتحسين الخدمات الحكومية والتعليم والتدريب وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأكد أن الصناعات التحويلية والخدمات من القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تمثل الصناعات التحويلية نحو ٢٥٪ من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، بينما يصل حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات إلى نحو ٥٠٪.

أوضح الأمين العام للاتحاد المستثمرين العرب، أن التوقعات تشير إلى أن مصر ستشهد استمرارًا في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، نظرًا للتحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في البلاد وتحسين الإجراءات الإدارية والتشريعية، إضافة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد أنه من المهم أن تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية، والتي تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد.