الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المستثمرين العرب" يؤكد مواصلة مصر جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للاتحاد المستثمرين العرب، إن مصر تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي مهم كونها تقع على ملتقى قارات آسيا وإفريقيا وتمتلك موارد طبيعية كبيرة ومتنوعة. إضافة إلى قيام الحكومة بتبني سياسات اقتصادية واستثمارية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى أم الدنيا.

أضاف بيومي، لـ"الدستور" أنه وفقًا لتقرير صادر عن مصرف الاحتياطي المصري، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت نحو ٦.٨٨ مليار دولار في الربع الأول من ٢٠٢١، مقارنةً بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغ ٦.٦٥ مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ما يشير لزيادة نسبية بلغت نحو ٣.٤٪.

وأوضح أن الأرقام تشير إلى أن الاستثمارات الأجنبية في مصر تتميز بتنوع قطاعاتها، حيث تشمل الصناعات التحويلية والخدمات والبترول والغاز والسياحة والعقارات والزراعة والتعدين والاتصالات.

أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار في البلاد من خلال إصلاحات إدارية وتشريعية واقتصادية، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الكبرى وتسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير الحماية للمستثمرين الأجانب. كما تسعى الحكومة إلى تطوير البنية التحتية في البلاد، وتحسين الخدمات الحكومية والتعليم والتدريب وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأكد أن الصناعات التحويلية والخدمات من القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تمثل الصناعات التحويلية نحو ٢٥٪ من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، بينما يصل حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات إلى نحو ٥٠٪.

أوضح الأمين العام للاتحاد المستثمرين العرب، أن التوقعات تشير إلى أن مصر ستشهد استمرارًا في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، نظرًا للتحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في البلاد وتحسين الإجراءات الإدارية والتشريعية، إضافة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد أنه من المهم أن تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية، والتي تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات الأجنبية الاستثمارا الاستثمارات الاحتياطي الأجنبي

الأكثر قراءة

صفقة جديدة للصندوق السيادى.. أبرز أنشطة "التخطيط" والجهات التابعة اليوم

متحدثة الاتحاد الأوروبى: نقدر الدور المصرى لإنقاذ السودانيين

علي جمعة: ادعاء البكورة لا ينقض الزواج

أحد مواطني الوادي الجديد: "الحوار الوطني" دعوة كريمة من الرئيس لأطياف المجتمع

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

قائد فاغنر: استلمنا الذخيرة وبداية قتال عنيف في باخموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟