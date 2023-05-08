قائمة ريال مدريد.. أنشيلوتى يستدعى القوة الضاربة لمواجهة السيتى

استدعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، القوة الضاربة في قائمة فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي غدًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

واستدعى أنشيلوتي 22 لاعبًا على رأسهم لوكا مودريتش، كريم بنزيما وفينسيوس جونيور، بينما غاب عن القائمة كل من فلورينت ميندي للإصابة وإيدير ميليتاو للإيقاف.

قائمة ريال مدريد.. أنشيلوتي يستدعى القوة الضاربة لمواجهة السيتي

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز.

خط الدفاع: فييخو، كارفخال، فاسكيز، ناتشو، أودروزيولا، ألابا، روديجير.

خط الوسط: تشاوميني، مودريتش، كروس، فالفيردي، سيبايوس، كامافينجا.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينسيوس، هازارد، ماريانو، أسينسيو.

قائمة مانشستر سيتي.. أكي خارج مواجهة ريال مدريد في الأبطال

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون - أورتيجا - كارسون

خط الدفاع: وولكر - دياز - ستونز - أكانجي - لابورتي - جوميز - لويس

خط الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروين - جوندجان - فيليبس- محرز

خط الهجوم: فودين - جريليش - بالمر - هالاند - ألفاريز