الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة ريال مدريد.. أنشيلوتى يستدعى القوة الضاربة لمواجهة السيتى

ريال مدريد
ريال مدريد

استدعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، القوة الضاربة في قائمة فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي غدًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

واستدعى أنشيلوتي 22 لاعبًا على رأسهم لوكا مودريتش، كريم بنزيما وفينسيوس جونيور، بينما غاب عن القائمة كل من فلورينت ميندي للإصابة وإيدير ميليتاو للإيقاف.

قائمة ريال مدريد.. أنشيلوتي يستدعى القوة الضاربة لمواجهة السيتي

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز.

خط الدفاع: فييخو، كارفخال، فاسكيز، ناتشو، أودروزيولا، ألابا، روديجير.

خط الوسط: تشاوميني، مودريتش، كروس، فالفيردي، سيبايوس، كامافينجا.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينسيوس، هازارد، ماريانو، أسينسيو.

قائمة مانشستر سيتي.. أكي خارج مواجهة ريال مدريد في الأبطال

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون - أورتيجا - كارسون

خط الدفاع: وولكر - دياز - ستونز - أكانجي - لابورتي - جوميز - لويس

خط الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا -  كيفين دي بروين - جوندجان - فيليبس- محرز

خط الهجوم: فودين - جريليش - بالمر - هالاند - ألفاريز

قائمة ريال مدريد أنشيلوتي القوة الضاربة السيتى دوري ابطال اوروبا

الأكثر قراءة

البرهان يوجه رسالة للشعب السودانى والمجتمع الدولى عبر "القاهرة الإخبارية"

البرهان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" شروط القوات المسلحة لوقف إطلاق النار (فيديو)

د. محمد يوسف خبير الزراعة الحيوية: القيادة السياسية تشجع الفلاح على التوسع فى زراعة القمح والاكتفاء الذاتى

لليوم الثاني.. "الشباب والرياضة" تواصل تنفيذ البرنامج القومي لمواجهة الشائعات بجامعة مطروح

تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين

علاء عبد اللاه: 500 مليون جنية تكلفة تنفيذ محطة المحولات المغذية لحدائق العاصمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟