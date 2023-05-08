حبس فني بتهمة سرقة معدات مصعد من داخل عقار بالمقطم

أمرت جهات التحقيق بحبس فني فى اتهامه بسرقة معدات مصعد من داخل عقار بالمقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من ضبط فنى مصاعد، مقيم بالقليوبية، وبحوزته جوال بداخله "سلك نحاس خاص بالمصاعد "مجهول المصدر" - مفك - قصافة - مفتاح مصعد".

وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل إحدى العقارات، بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة السلك الخاص بالمصعد بقصد التصرف فيه بالبيع، وباستدعاء فنى تركيبات بشركة المصاعد المسؤولة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.