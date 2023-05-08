لاعبتا منتخب مصر للبارا بادمنتون تشاركان فى بطولة تايلاند الدولية

يستعد الثنائي شيماء سامي وياسمينة عيسى لاعبتا المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة "بارا بادمنتون"، للمشاركة في بطولة تايلاند الدولية.

ومن المقرر أن تقام بطولة تايلاند الدولية خلال الفترة من 9 وحتى 14 مايو الجاري في مدينة بانكوك عاصمة تايلاند، وتعتبر هذه البطولة ضمن البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتوجت ياسمينة بالميدالية الذهبية في منافسات زوجي السيدات، ضمن منافسات بطولة البرازيل الدولية، والتي أقيمت في مدينة ساو باولو في شهر إبريل الماضي، وتعتبر من البطولات المدرجة ضمن أچندة الاتحاد الدولي للتأهل لأولمبياد باريس.

وياسمينة عيسى ضمن اللاعبات التي يضع عليها اتحاد الريشة الطائرة واللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى آمالًا كبيرة للصعود لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة، رفقة زميلتها شيماء سامي وزميلهما أحمد الدكروري.