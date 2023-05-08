الإثنين 08 مايو 2023
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البرهان لـ"القاهرة الإخبارية": المصريون أقرب ناس للسودانيين فى كل محنة

جريدة الدستور

وجه القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الشكر للشعب المصري على دعمه لنظيره السوداني واستقبالهم لهم، قائلًا: "المصريون أقرب ناس للسودانيين، كرمهم واستقبالهم لهم قديم في كل محنة فهم أقرب الناس دوما لنا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامية أية لطفي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «كرم المصريين ودعمهم للسودانيين هذا الأمر ليس بغريب عنهم». 

ووجه البرهان، رسالة للشعب السوداني، بأن قواتهم المسلحة تدافع عنهم أمام متمردي الدعم السريع. 

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