الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية قصر رشوان بالفيوم

أنهت الأجهزة الأمنية بالفيوم، بالتنسيق مع القضاة العرفيين، اليوم الإثنين الموافق، خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من “عائلة العلامية”، بقرية قصر رشوان بطامية وتم تقديم الكفن وإنهاء الخصومة بينهما.

شهد مراسم الصلح العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، والمقدم أحمد جنيدي مفتش مباحث المركز، والرائد محمد عشري رئيس المباحث، تحت رعاية اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم.

ترجع وقائع الخصومة الثأرية إلى عام 2012عندما وقعت مشاجرة فردين بين أبناء العموم وبعضهم، أسفر عن مقتل أحدهما نتيجة الاعتداء عليه بالضرب.

حضروا من المحكمين العرفيين وأعضاء مجلس النواب كل من النائب محسن أبو سمنة عضو مجلس النواب، والنائب رفعت ضاوي عضو مجلس النواب، والنائب عمرو أبو السعود عضو مجلس الشيوخ، والمهندس ياسر جمعة رئيس مجلس مدينة طامية، والعمدة خاطر عبدالقوي خاطر، والعمدة أبو طالب شحاته، والشيخ محمود حسانين مدير المنطقة الأزهرية بالفيوم، والشيخ مختار الفرجاني، والشيخ خالد القيسي، وجميع أبناء عائلة العلامية، وعدد كبير من عائلات قرية قصر رشوان، والقيادات الشعبية والتنفيذية بطامية.

وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتم تقديم الكفن وتعهد كلاً منهم بعدم التعرض للآخر وقد لاقى ذلك إستحساناً وقبولاً وتركت مردوداً إيجابياً وأثرا طيبا في نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة الداخلية من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

وكانت قد شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ووحدة المتابعة الميدانية، حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز، ومحطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

قام رؤساء مراكز ومدن المحافظة" الفيوم، واطسا، وابشواي، وسنورس، وطامية،ويوسف الصديق"، بشن حملات مكثفة على مواقف سيارات الاجرة، ومحطات الوقود، للاطمئنان على حركة تموين السيارات بعد تحريك اسعار السولار، والتأكد من وضع الملصقات " الاستيكرات" بالاسعار الجديدة بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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