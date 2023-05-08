وزيرة الهجرة: وصول أكثر من 7000 مواطن مصري حتى الآن من السودان سالماً

قالت سهى الجندي، وزير الهجرة، إنه منذ نشوب الأزمة في السودان، والوزارة تسعى جاهدة إلى التواصل مع الجاليات المصرية بالخرطوم.

تحركات الجالية المصرية

وأكدت سهى الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم رصد التحركات الفعلية الموجودة في السودان، وبالتالي كان لدى الوزارة خطط الإجلاء منذ اللحظات الأولى من الحرب.

وأضافت في حديثها، أن وزارة الهجرة كان لديها رغبة في حصر الجالية المصرية المتواجدة في السودان، والذي بلغ عددها أكثر من ١٠ آلاف مواطن.

العلاقات المصرية السودانية

وتابعت: “تم التواصل مع السفارة المصرية بالسودان، والتواصل مع مركز شباب الدارسين التابع لوزارة الهجرة والذي من خلاله تم التواصل بشكل مباشر مع الطلبة المصريين بالخارج، وتوزيع المعلومات الخاصة بحفظهم وسلامة أرواحهم”.

وأوضحت أن عدد العائدين من السودان حتى الآن أكثر من 7000 مواطن، مؤكدة أنه تم إجلاء رعايا أجانب، حيث كانت مصر معبر ومستقر لهم لحين العودة إلى بلادهم.