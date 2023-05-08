الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الهجرة: وصول أكثر من 7000 مواطن مصري حتى الآن من السودان سالماً

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت سهى الجندي، وزير الهجرة، إنه منذ نشوب الأزمة في السودان، والوزارة تسعى جاهدة إلى التواصل مع الجاليات المصرية بالخرطوم. 

تحركات الجالية المصرية

وأكدت سهى الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم رصد التحركات الفعلية الموجودة في السودان، وبالتالي كان لدى الوزارة خطط الإجلاء منذ اللحظات الأولى من الحرب. 

وأضافت في حديثها، أن وزارة الهجرة كان لديها رغبة في حصر الجالية المصرية المتواجدة في السودان، والذي بلغ عددها أكثر من ١٠ آلاف مواطن. 

العلاقات المصرية السودانية

وتابعت: “تم التواصل مع السفارة المصرية بالسودان، والتواصل مع مركز شباب الدارسين التابع لوزارة الهجرة والذي من خلاله تم التواصل بشكل مباشر مع الطلبة المصريين بالخارج، وتوزيع المعلومات الخاصة بحفظهم وسلامة أرواحهم”.

 وأوضحت أن عدد العائدين من السودان حتى الآن أكثر من 7000 مواطن، مؤكدة أنه تم إجلاء رعايا أجانب، حيث كانت مصر معبر ومستقر لهم لحين العودة إلى بلادهم.

الهجرة وزيرة الهجرة سهى الجندي الجالية المصرية بالسودان الحدث اليوم

الأكثر قراءة

صفقة جديدة للصندوق السيادى.. أبرز أنشطة "التخطيط" والجهات التابعة اليوم

متحدثة الاتحاد الأوروبى: نقدر الدور المصرى لإنقاذ السودانيين

علي جمعة: ادعاء البكورة لا ينقض الزواج

أحد مواطني الوادي الجديد: "الحوار الوطني" دعوة كريمة من الرئيس لأطياف المجتمع

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

قائد فاغنر: استلمنا الذخيرة وبداية قتال عنيف في باخموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟