مصر تسترد 4 قطع أثرية من إيطاليا.. و«الخارجية» تسلمها لوزارة السياحة والآثار (صور)

سلم السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، اليوم الإثنين، أربع قطع أثرية مصرية نادرة، والتي استردتها مصر من السلطات الإيطالية عبر السفارة المصرية في روما، إلى وزارة السياحة والآثار، وذلك بمقر ديوان وزارة الخارجية.

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية بالخارج، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارتا الخارجية والسياحة والآثار في هذا الصدد بالتعاون مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

استرداد 4 قطع أثرية من إيطاليا

وتعد القطع الأثرية الأربع، التي جري تسليمها، من القطع الأثرية المهمة التي تنتمي لعدد من الحقب المصرية المختلفة.

وتشمل تلك القطع: لوحة فرعونية مزينة بالرسومات الهيروغليفية، وإناء صغير من الفخار، وتمثال علوي صغير الحجم لسيدة مصنوع من الفخار، وأخيرًا قطعة معروفة باسم "عمود من الجاد" تنتمي للحضارة المصرية القديمة.

وتم تسليم هذه القطع من قبل المسئولين بمتحف تورينو لسفارة مصر في روما؛ تمهيدًا لإعادتها إلى وطنها الأم.

وأكدت وزارة الخارجية الأهمية البالغة التى توليها لملف استعادة الآثار المصرية في إطار الخطة الوطنية لاستعادة الإرث التاريخي الأثري والفني المهرب خارج البلاد، مثل تلك التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة بجميع عهودها، والتي تم سرقتها أو تهريبها بطرق غير قانونية، وتخضع لقانون حماية الآثار المصرية، وللاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.