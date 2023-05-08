سنابل الخير.. "إكسترا نيوز" ترصد فرحة المواطنين بموسم حصاد القمح في بورسعيد

أذاعت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول موسم حصاد القمح "سنابل الخير"، من محافظة بورسعيد، والذي التقت خلاله كاميرا القناة بعددٍ من المواطنين.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بحصاد هذا العام، مؤكدين أنه بزيادة دعم الكيماوي، وصلت إنتاجية الفدان إلى 15، و17 أردب قمح.

وأكد آخر أن المحصول هذا العام بسبب توفر الكيماوي ودعمه زادت الانتاجية بنسبة 50% عن الأعوام السابقة.

توريد محصول القمح للصوامع

وأشار آخر أنه يتم توريد محصول القمح لصوامع القنطرة التابعة لقرية 7 بمحافظة بورسعيد، معبرًا عن سعادته بزيادة إنتاجية محصول القمح هذا العام وجودته.