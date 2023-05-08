مصرع طالب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بالمرج

لقى طالب مصرعه أثناء عبوره الطريق بمنطقة المرج الجديدة بعدما صدمته سيارة مسرعة، ما تسبب في زحام مرورى أمام حركة السيارات، وتم نقل جثة المتوفي للمشرحة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بدهس سيارة لطالب أعلى الطريق بمنطقة المرج الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين اصطدام سيارة لطالب أثناء عبوره للطريق.

وظهرت كثافات مرورية أمام قائدي السيارات ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط سائق السيارة، وتم رفع آثار الحادث ونقل المتوفي إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.