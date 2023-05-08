الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الطيب يكرم رئيس جامعة الأزهر لحصوله على المركز الأول في التميز الحكومي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرّم د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس الأعلى للأزهر خلال اجتماع المجلس اليوم؛ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ لحصوله على المركز الأول في جائزة التميز الحكومي جائزة «أفضل رئيس قطاع».

وقدم الإمام الأكبر التهنئة إلى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لحصول الجامعة على المركز الثاني في جائزة تمكين المرأة.

وتعهد رئيس الجامعة ببذل المزيد من العطاء والاخلاص في أداء رسالته تجاه كعبة العلم وقبلة العلماء «جامعة الأزهر»؛ كي تتبوأ مكانتها اللائقة بها على مستوى العالم في جميع المجالات العلمية والبحثية والمجتمعية.

وقام رئيس الجامعة بتقديم درع الجامعة للإمام الأكبر؛ شكرًا تكرمه بإفطار 2500 طالبٍ يوميًّا من طلاب الجامعة المصريين المغتربين غير المقيمين في المدينة الجامعية بالقاهرة طوال شهر رمضان المبارك.

كما قام رئيس الجامعة بتقديم درع الجامعة أيضا الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيلِ الأزهر الشريف؛ لمتابعته الدائمة لموائد الأزهر الشريف طوال شهر رمضان.

جاء ذلك بحضور د.محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وعادل بكر مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، إضافة لأعضاء المجلس الأعلى للأزهر.

الدكتور احمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف المجلس الأعلى للأزهر رئيس جامعة الأزهر

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