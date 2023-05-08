معايير اختيار الحصان الأجمل فى بطولات "جمال الخيول الأصيلة".. حكم دولى يوضح

يعد الحصان العربي المصري الأصيل من أهم السلالات في العالم، والأغلى ثمنًا، لجمالها، وشخصيتها، وخفة حركتها، ونقاء أصلها، فيذوب في جمالهم الكثير ممن يهوون الخيل في العالم، لذا فتعقد مهرجانات وبطولات جمال الخيل العربي الأصيل بشكل دوري في أماكن مختلفة على مدار العام، في مصر وخارجها، حتى في أوروبا وأمريكا يتم عقد بطولات جمال الخيل العربي المصري الأصيل، وتكون المنافسة شرسة بين الجياد وبعضها وتتفاخر المرابط والمزارع بإنتاجها وجمال خيولها.

ففي مصر تعقد بطولات ومهرجانات جمال الخيل العربي الأصيل في محافظة الشرقية، والمنوفية، والقاهرة، والجيزة والعديد من المحافظات، لعل من أبرزها وأشهرها بطولة رباب لجمال الخيل العربي الأصيل، والتي تقام في مزرعة رباب المملوكة لرجل الأعمال السعودي خالد بن لادن الشقيق الأكبر لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الأسبق، وأحد أشهر المربين للخيول العربية الأصيلة وأيضًا مهرجان الشرقية لجمال الخيول هو يعد من أقدم مهرجانات الخيول في مصر، والوطن العربي، وأيضًا مهرجان البحيرة ومهرجان المنوفية، فضلًا عن مهرجانات جمعيات مربي الخيل، لكن يظل السؤال كيف يتم تقييم الخيل وما هي معايير الجمال التي يتحدد بها الفائز.

قال محمد البدراوي الحكم الدولي في بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة والمالك لمزرعة البدراوي للخيول، إن اختيار وتقييم جمال الحصان يكون من خلال عدة مقاييس، من حيث الشكل والجسم للحصان، فكل جزء من أجزاء جسم الحصان يتم تقييم بدرجات من قبل لجنة الحكام التي لا تقل عن 7 حكام طبقًا لقوانين ولوائح الجمعية العمومية للمنظمة الأوروبية لعروض الخيول العربية "الايكاهو"، حيث يسمح للحكم بتقييم كل من النوع والرقبة والرأس والجسم وخط الظهر والقوائم والحركة، وإعطاء كل واحدة منها درجة من 1 إلى 20 ثم يتم تجميع الدرجات الأعلى تقييمًا يفوز بالميدالية الذهبية لنوعه وفئته العمرية، والأقل تقييمًا يحصل على الفضية والأقل على البرونزية وهكذا.

أما عن نظرة الحكم للخيل أضاف: عندما يدخل الحصان أرض الميدان لتعرض عليه، فأول ما ينظر إليه هو نوع الحصان وحركته وتوازنه ونعومة جلده والشموخ الذي يتميز به الحصان العربي الأصيل، ثم يتم تقييم الرأس بأن تكون أفضلها ما يتميز بالجبهة العريضة ونعومة عظم الدماغ، وكذلك العيون الواسعة والمنخار الواسع، ثم النظر إلى الرقبة بأن تكون بزاوية منضبطة ثم النظر إلى القوائم بأن تكون متساوية، والعرقوب في حالة جيدة ثم النظر إلى خط الظهر والذيل الذي يتميز بأنه يكون مرتفعًا، كل ذلك يتم مراعاته وتقييمه لاختيار الحصان الأجمل في البطولة.