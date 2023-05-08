الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لشكوى 13 مواطنًا

خلال لقاءه الأسبوعى
خلال لقاءه الأسبوعى لخدمة المواطنين

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، شكاوى 13مواطنًا بالقطاعات الخدمية المختلفة، خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عقده، اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع لشكاوى المواطنين، والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء عبدالفتاح وكيل وزارة القوى العاملة بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لشكاوى عدد من المواطنين بشأن توفير فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة تعينهم علي مطالب الحياة وتحسين ظروفهم المادية والمعيشية، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للأصحاء وذوى الهمم مع مراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية.

كما وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم؛ لبحث إمكانية توفير عدد من المشروعات للأسر الأولي بالرعاية خاصة بالمناطق والقري الأكثر احتياجًا، كما وجه ببحث موقف عدد من الحالات الإنسانية لتوفير معاش تكافل وكرامة لهم.

وبشأن مطلب إحدى السيدات من مواطنى مدينة الفيوم؛ لإنهاء إجراءات ترخيص كشك وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الفيوم لإنهاء إجراءات الترخيص لها علي أطراف مدينة الفيوم، كما وجه محافظ الفيوم رئيس مركز ومدينة أبشواى ببحث مطلب أحد المواطنيين بشأن إجراءات ترخيص بناء منزل وتشكيل لجنة لمعاينته علي أرض الواقع، وفي السياق ذاته، وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بسرعة استخراج رخصة للهدم، وإعادة البناء لمنزل أحد المواطنين، نظرًا لتهالك المنزل وخطورته الداهمة.

كما استمع محافظ الفيوم خلال اللقاء لشكوى جماعية لعدد من منتفعي "خليج المسقاوى" بشأن نقص مياه الري بنهايتها، مما يضر بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية موجهًا رئيس مركز ومدينة أبشواى بالتنسق مع مسئولي الموارد المائية والرى لفحص المشكلة وإتخاذ إجراءات سريعة لحلها.

خلال لقاءه الأسبوعي لخدمة المواطنين محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول لشكوى 13 مواطنا

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