فيتوريا يتمسك بخوض مباراة ودية استعدادًا لمباراة غينيا

تمسّك البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني بخوض مباراة ودية خلال شهر يونيو المقبل، استعدادا لمباراة غينيا المقرر لها احد يومي 19 أو 20 يونيو فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الامم الأفريقية 2023.

وتلقى اتحاد الكرة عدد من العروض لمواجهة المنتحب وديا في يونيو من خلال بعض شركات التسويق منها المغرب والجزائر و المكسيك وغيرهم من العروض.

ومن المقررأن يعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، جلسة خلال الأيام المقبلة، لحسم هوية المنتخب الذى سيواجه مصر وديا، خاصة أن فيتوريا يرغب في معرفة كل صغيرة وكبيرة عن معسكر يونيو الذى ينطلق يوم 12 يونيو وفقا للاجندة الدولية.

وتمسك روي فيتوريا بخوض مباراة ودية للمنتخب بسبب التصنيف الدولى للمنتخبات حيث إن الفوز في المباراة الودية والفوز على غينيا سيساهم مع المنتخب فى التصنيف المقبل.