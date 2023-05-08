الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يتمسك بخوض مباراة ودية استعدادًا لمباراة غينيا

روى فيتوريا
روى فيتوريا

تمسّك البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني بخوض مباراة ودية خلال شهر يونيو المقبل، استعدادا لمباراة غينيا المقرر لها احد يومي 19 أو 20 يونيو فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الامم الأفريقية 2023.

وتلقى اتحاد الكرة عدد من العروض لمواجهة المنتحب وديا في يونيو من خلال بعض شركات التسويق منها المغرب والجزائر و المكسيك وغيرهم من العروض.

ومن المقررأن يعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، جلسة خلال الأيام المقبلة، لحسم هوية المنتخب الذى سيواجه مصر وديا، خاصة أن فيتوريا يرغب في معرفة كل صغيرة وكبيرة عن معسكر يونيو الذى ينطلق يوم 12 يونيو وفقا للاجندة الدولية.

وتمسك روي فيتوريا بخوض مباراة ودية للمنتخب بسبب التصنيف الدولى للمنتخبات حيث إن الفوز في المباراة الودية والفوز على غينيا سيساهم مع المنتخب فى التصنيف المقبل.

اتحاد الكرة البرتغالي روي فيتوريا الجهاز الفنى للمنتخب الامم الافريقية مالاوي الجولة الخامسة

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