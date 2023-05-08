الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاء عامر: المرأة في أوائل الصفوف التي تبني منذ الفراعنة

وفاء عامر
وفاء عامر

أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بنجاح مسلسل “حضرة العمدة” الذي خاضت بطولته خلال شهر رمضان المنقضي، خاصة وأنه ناقش عدد من القضايا الشائكة، كما سلط الضوء على قدرة المرأة وتمكينها لمناصب قيادية.

وعن رأيها في تمكين المرأة لمناصب قيادية، أكدت “وفاء” في تصريح لـ “الدستور”  أنها تؤيد فكرة تمكين المرأة لمناصب قيادية، لافتة إلى أن المرأة طوال عمرها في أوائل الصفوف التي تبني منذ وقت الفراعنة، وتساءلت “لماذا نجعلها نحن بأخر الصف؟”.

وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحدث بنفسه عن المرأة على أنها عنصر فاعل في المجتمع، مشيرة إلى أن دراما المرأة أصبح صناع الدراما التلفزيونية يهتموا بها خلال هذا العام والأعوام الأخيرة الماضية نتيجة تغيير القوانين.

وأكدت “وفاء” أن المرأة أصبحت تستطيع أخذ حقها في العصر الحالي بشكل مرضي، وكان العالم دائمًا ينظر لها على أنها مقهورة، وكانت لا تأخذ حقها بالميراث كما نص الدين، لافتة إلى أن هذا كله تغير حاليا للأفضل. 

في السياق ذاته، كانت الفنانة وفاء عامر لفتت إلى أن مسلسل حضرة العمدة من مسلسلات العمر فكل شيء تم تصويره ليس للتسلية بل هو عرض لكل نقطة سوداء في المجتمع حدثت وتحدث في بعض المجتمعات ويضع جرس إنذار للكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع، مضيفة خلال برنامج الحياة اليوم أن المخرج عادل أديب مخلص، وما زالت تتعلم منه.

يذكر أن وفاء عامر قدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل الكتيبة 101 مع عمرو يوسف وآسر ياسين وتأليف اياد صالح وإخراج محمد سلامة، ومسلسل حضرة العمدة والذي شارك في بطولته روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

التلفزيون البرنامج الدراما التلفزيونية التلفزيوني الكتيبة 101 القضايا الشائكة الفنانة وفاء عام

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