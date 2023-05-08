الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

يصيب شخص من كل ستة.. هل الاكتئاب من الأمراض الوراثية؟

الاكتئاب
الاكتئاب

يرتبط تغير الفصول بالكثير من المشكلات النفسية، ولعل أشهرها الاكتئاب، فنحن في وقت التغير من فصل الشتاء للصيف، الأمر الذي يجعل البعض وخاصة الفتيات عرضة للإصابة بمرض الاكتئاب.

من جانبها أوضح الدكتور أحمد العدوي، استشاري الصحة النفسية، أن اضطراب الاكتئاب، هو حالة صحية عقلية شائعة تؤثر على أفكارك وحالتك المزاجية وسلوكياتك، حيث يتسبب الاكتئاب في الشعور بالحزن الشديد واليأس لمدة أسبوعين أو أكثر، فمن بين الأعراض السلوكية والجسدية الأخرى، يمكن أن تحد الأعراض من قدرتك على العمل وتقلل من جودة حياتك.

أكد العدوي، أنه لا يوجد سبب وحيد للاكتئاب، بل هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بالاكتئاب، حيث يعتقد أن مجموعة من العوامل الجينية والبيولوجية والبيئية والنفسية يمكن أن تسبب الاكتئاب. 

وعن آخر الإحصائيات، يؤثر اضطراب الاكتئاب على 1 من كل 6 أشخاص في العالم، حيث يمكن أن تساعدك معرفة عوامل الخطر أنت أو أحد أفراد أسرتك في طلب الدعم الذي قد تحتاجه لإدارة مرض الاكتئاب. 

بالتزامن مع شهر التوعية بالصحة النفسية.. تعرف على أسباب الاكتئاب الموسمى

المحليات الصناعية والوجبات السريعة.. الأطعمة التي تعزز الاكتئاب

هل الاكتئاب مرض وراثي؟ 

يعتقد بعض الخبراء بموقع " MENTAL ILLNESS" الخاص بالصحة النفسية، أن هناك مكونًا وراثيًا للاضطراب الاكتئابي،  مما يعني أن الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى من الأمراض الوراثية.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن بعض الجينات يمكن أن تؤثر على كيمياء دماغك، مما يجعلك أكثر عرضة للتقلبات المزاجية، حيث تسمح المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ، والمعروفة باسم الناقلات العصبية للخلايا العصبية بالتواصل مع بعضها البعض، فعندما لا تعمل النواقل العصبية الخاصة بك بشكل طبيعي، فأنت في خطر متزايد للإصابة بالاكتئاب.

من الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب؟ 

يمكن لأي شخص أن يعاني من الاكتئاب وليس من الممكن دائمًا رؤيته، ومع ذلك هناك بعض العوامل المعروفة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة، حيث تتضمن العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب السن الأصغر، فمن المرجح أن يتلقى الأشخاص في سنوات المراهقة المتأخرة وأوائل البلوغ تشخيصًا باضطراب الاكتئاب.

كما أن اضطراب الاكتئاب شائع بين النساء أكثر من الرجال، فقد تؤدي التغيرات في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون خلال الدورة الشهرية وعبر العمر إلى زيادة خطر الإصابة بالأعراض.

ويمكن أن يؤدي الحمل والولادة إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، حيث تشير الأبحاث أيضًا إلى أن 1 من كل 8 أشخاص يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة، كما أن التعرض لحدث في الحياة مرهق، مثل الإجهاض أو الولادة المؤلمة.

الاكتئاب فصل الشتاء المشكلات النفسية الاكتئاب واضطرابات المزاج الأكتئاب الموسمى الأمراض الوراثية الحمل والولادة الصحة النفسية هل الاكتئاب مرض وراثي

الأكثر قراءة

البرهان يوجه رسالة للشعب السودانى والمجتمع الدولى عبر "القاهرة الإخبارية"

البرهان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" شروط القوات المسلحة لوقف إطلاق النار (فيديو)

د. محمد يوسف خبير الزراعة الحيوية: القيادة السياسية تشجع الفلاح على التوسع فى زراعة القمح والاكتفاء الذاتى

لليوم الثاني.. "الشباب والرياضة" تواصل تنفيذ البرنامج القومي لمواجهة الشائعات بجامعة مطروح

تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين

علاء عبد اللاه: 500 مليون جنية تكلفة تنفيذ محطة المحولات المغذية لحدائق العاصمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟