الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

المحليات الصناعية والوجبات السريعة.. الأطعمة التي تعزز الاكتئاب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعد الاكتئاب حالة معقدة لها العديد من الأسباب المحتملة، والعوامل الغذائية ليست سوى جزء واحد من اللغز لذا هناك بعض الأطعمة التي قد تساهم في الشعور بالاكتئاب أو تفاقم الأعراض الموجودة.

وتشمل هذه: الأطعمة المصنعة والسريعة: غالبًا ما تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والسكر والملح، مما قد يؤثر سلبًا على مزاجك ويزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب. 

الكربوهيدرات المكررة: يمكن أن تتسبب الأطعمة مثل الخبز الأبيض والمكرونة والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض في ارتفاع مستويات السكر في الدم ثم الانهيار، مما قد يؤدي إلى تقلبات المزاج والشعور بالإرهاق والتهيج.

المحليات الصناعية: تشير بعض الأبحاث إلى أن المحليات الصناعية مثل الأسبارتام قد تعطل نشاط الناقل العصبي في الدماغ وتساهم في الاكتئاب.

الأطعمة المقلية: الأطعمة المقلية عادةً ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية ويمكن أن تساهم في حدوث التهاب في الجسم ، وهو مرتبط بالاكتئاب.

الكاتشب: يحتوي الكاتشب على المزيد من السكر، فلكل أربعة جرامات  ملعقة طعام، وقد تحتوي المواد "الخفيفة" على محليات صناعية يمكن ربطها بالقلق والاكتئاب، جرب صلصة الطماطم محلية الصنع بدلاً من ذلك وأضف القليل من الفلفل الحار. 

القهوة: إذا لم تكن معتادًا على ذلك ، فإن الكافيين الموجود فيه يمكن أن يجعلك متوترًا وعصبيًا، يمكن أن يفسد نومك أيضًا، لا يساعد القلق أو الاكتئاب، يمكن أن يجعلك انسحاب الكافيين تشعر بالسوء أيضًا، إذا كنت تعتقد أنه يسبب لك مشاكل ، فتوقف عن تناول الكافيين في نظامك الغذائي.

الصودا: العناصر الغذائية المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا لها صلة مباشرة بالاكتئاب أيضًا فلابد من أنك تحذر تناولها بشكل مستمر وطوال الوقت حيث تناول مشروبات المليئة بالصودا تعمل على تحفيز المخ.

الاكتئاب حالة معقدة الشعور بالاكتئاب الأطعمة المصنعة والسريعة الكربوهيدرات المكررة المحليات الصناعية الاطعمة المقلية حدوث التهاب في الجسم

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