الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بدعم من "حياة كريمة".. جامعة طنطا تُطلق قافلة طبية وبيطرية لقرية نواج (صور)

حياة كريمة
حياة كريمة

شاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية وبيطرية نظمتها جامعة طنطا بقرية نواج مركز طنطا، محافظة الغربية، وضمت القافلة 14 تخصص طبي منه جراحة المخ والاعصاب،  الاطفال، العظام، الجلدية، الباطنة، المسالك البولية، انف واذن، الجراحة العامة، الصدر،النفسية والعصبية، جراحة العيون،القلب والاوعية الدموية،الاسنان، التحاليل.

واستفاد عدد كبير من المواطنين بإجمالي عدد المستفيدين اكثر من 860 مواطن بجانب القافلة البيطرية بنفس القرية واللي وقعت الكشف علي اكثر من 226 رأس ماشية، و 1145 طالب لم تقتصر القوافل على الكشف الطبي على المواطنين، إذ ضمت أطباء بيطريين أجروا الكشف على رؤوس الماشية والأغنام وصرفوا علاج مجانا.

وقال إبراهيم علي، أحد أهالي قرية نواج بطنطا، إن القوافل البيطرية ساعدتهم في فحص وعلاج المواشي ضد الأمراض الباطنية، ومنهم ضد الجراحة والتنفسية، وعدد كبير ضد الأمراض الجلدية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 50رأس ماشـية، ورشهم  لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية للحفاظ علي صحتهم وصحة المواطنين.

وأضاف أحد أهالي القرية، حسن السيد، أن حياة كريمة ساعدتهم من خلال ندوة إرشادية تناولت مزايا وفوائد التأمين على الماشية، وكذلك أهمية ودور مراكز تجميع الألبان للحصول على كوب لبن أمن وصحي، وتم توعية الحاضرين بأهمية التلقيح الاصطناعي للحصول على سلالات من الحيوانات عالية الإنتاج بالتعاون من نخبة كبيرة من دكاترة الطب البيطري.

ووجه حماد سعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقائمين على مبادرة حياة كريمة لدعمهم بالقوافل الطبية والبيطرية للحفاظ علي سلامتهم بالكشف والعلاج بالمجان دون مقابل وان هذه ليست المرة الأولي التي تشارك بها المبادرة في خدمة الأهالي لمساعدتهم في ظروف معيشتهم والإهتمام بصحتهم الجسدية تحت رعاية السيد الرئيس والدولة المصرية بدعم كامل.

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حياة كريمه قوافل قوافل طبية بيطرية جامعة طنطا

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