مخاوف من الركود تتزايد فى ألمانيا مع انخفاض الإنتاج الصناعى

تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر ما كان متوقعًا في مارس بسبب الانخفاض الكبير في صناعة السيارات، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الإثنين، ما أدى إلى تعميق المخاوف من مواجهة أكبر اقتصاد أوروبي ركودًا حادًا.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها وكالة الإحصاء الفدرالية "ديستاتيس"، أن الإنتاج انخفض بنسبة 3,4 في المئة عن الشهر السابق.

ويأتي ذلك بعد شهرين من نمو قوي في يناير وفبراير، فيما كانت الأرقام أقل بواحد في المئة، ما توقعه محللون لشركة البيانات المالية "فاكتسيت".

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات انخفاضا مفاجئا في الطلبيات الجديدة في المصانع الألمانية، مع تضرر القطاع الصناعي في البلاد جراء ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

في حين ارتفعت الآمال في أن تتفادى ألمانيا ركودا، غذّت المجموعة الأخيرة من البيانات السلبية المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك.

كانت صناعة السيارات مساهمًا رئيسيًا في التراجع الذي سجّل في مارس مع انخفاض عمليات تصنيع السيارات وقطع الغيار بنسبة 6,5 %.

كما كان هناك انخفاض كبير في عمليات تصنيع الآلات والمعدات وكذلك الإنتاج في قطاع البناء.

لكن رغم ذلك، أصرت وزارة الاقتصاد على أن معنويات قطاع الأعمال تتحسن في الآونة الأخيرة ما "يشير إلى انتعاش اقتصادي خلال العام".

في السياق، توقعت الحكومة الألمانية نموًا بنسبة 0,4 في المئة للعام 2023 كاملًا.