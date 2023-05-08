تنظيم فعاليات برنامج المراجعات النهائية والتدريبات على الامتحانات بتعليم الوادى الجديد

صرح المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن مواصلة فعاليات البرنامج التدريبى لطلاب الشهادتين الثانوية و الإعدادية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وإدارات التطوير التكنولوجى والحاسب الآلي والتعليم الثانوى والإعدادى.

وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ، وذلك من منطلق الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه جرى التنسيق مع مجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات المختصين بالمواد الدراسية المختلفة لتنفيذ المراجعات وحل مجموعة من النماذج الامتحانية وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم للطلاب وتهيئتهم لخوض الامتحانات دون أي قلق أو توتر.