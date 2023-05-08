الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغضبان: مصنع الغازات صرح صناعي عملاق على مساحة 10 آلاف متر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من إنشاء مصنع إنتاج الغازات بجنوب بورسعيد استعدادا لتشغيله وافتتاحه قريبا ضمن عدد من المنشٱت الصناعية الجديدة، جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد، اليوم، للوقوف على ٱخر مستجدات العمل داخل عدد من المصانع الجديدة بالجنوب، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية،  والاستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب ومسئولي شركة الغازات.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات الأعمال الإنشائية الجارية بمصنع الغازات جنوب بورسعيد ، والذي يقام على مساحة 10000 م٢، لدعم القطاع الطبى والصناعى بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتى تأتى ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت فى تحقيق أعلى مستوى اقتصادى بالمنطقة، وتفقد محافظ بورسعيد، أقسام المصنع الجاري إنشاؤها ، مؤكدا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية.

جدير بالذكر أن المصنع سيساهم في  الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.

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استخدام استخدامات الأعمال الإنشائية الإنشائية أعمال الإنشاء

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