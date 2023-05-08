تحرير 36 محضرا في حملات على الأسواق والمطاعم والمحلات ببني سويف

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف، جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ "د.محمد هاني غنيم" برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة ووفق جدول زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأشرف اللواء سامي علام السكرتير المساعد فب بني سويف، على حملة للرقابة التموينية والصحية نفذتها لجنة حماية المستهلك على الأسواق والمطاعم والمحلات والهايبرات بدائرة مركز ومدينة بني سويف،أسفرت عن ضبط والتحفظ على كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات تدل على مصدرها، عبارة عن طن مواد غذائية مجهولة المصدر ونصف الطن سلع منتهية الصلاحية، و50علية سجائر مجهولة المصدر، بجانب تحرير 36 محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعبة في هذا الشأن.

شارك في الحملة كل من فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف ، الدكتور سامي الدهشوري مدير المجازر بالطب البيطري، ومسؤولى فرع جهاز حماية المستهلك والتموين والعلاج الحر بمديرية الصحة والتمريض وشئون المناطق، وباقى أعضاء اللجنة.

وفي سياق آخر، تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين"خلال أبريل الماضي"،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الصدد، وتبين من التقرير"الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة" أنه تم خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة.

