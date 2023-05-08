الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني.. وموعد الامتحانات

طلاب
طلاب

يتسأل الطلاب وأولياء أمورهم عن الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023، وذلك قبيل بداية الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 المزمع أن تكون خلال شهر مايو الجاري وفقا للمخطط الزمني الذي تم اعتماده رسميا من الدكنور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انتظام الدراسة في المدارس.

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023 في الفصل الدراسي الثاني والتي تم استبعادها من أسئلة الامتحانات في كامة المواد الدراسية وهى كما يلي :-

الملغي من مادة الرياضيات 

  • الوحدة الأولى : الدرس الثالث ( حل المعادلة المتغييرة ) الصفحة 12 بالكامل ونشاط بنهاية الوحدة صفحات 4 و 5 واختبار الوحدة مسائل 5 و 6 صفحة 6.
  • الوحدة الثانية : نشاط بنهاية الوحدة صفحة 12.
  • الوحدة الثالثة : الدرس الثاني تمرين 3 - 2 مسائل 5-6-7 صفحة 15 و مشاط بهاية الوحدة صفحة 16.
  • الوحدة الرابعة : الدرس الثاني برهان النظرية صفحة 67 وبرهان التمرين المشهور رقم 1 صفحة 7 ورقم 2 صفحة 72.
  • الوحدة الخامسة : الدرس برهان نظرية 2 صفحة 74 والدرس الخامس برهان نظرية 3 صفحة 83 والدرس السادس نظرية 1 الصفحة 87 والنظرية 5 الصفحة 93.
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الملغي من مادة اللغة الإنجليزية 

Review C :From 32 to 33

Unit 12: From P 54 to p 63

Revie D :From 64 to 65

الملغي من مادة اللغة العربية 

رسالة إلى ابني من صفحة 20 - 22.

الملغي من مادة الدراسات الاجتماعية 

  • الوحدة الثانية يتم اختيار دولة من الثلاث دول المقررة للقراءة والاطلاع فقط وتختلف وفقا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني التابع لها المدرسة المقيد بها الطالب.
  • الوحدة الرابعة : الدرس الثاني مصر والمنظمات الإقليمية والدولية.
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الملغي من مادة العلوم 

  • الوحدة الثانية : الدرس الثالث النشاط الإشعاعي والطاقة النووية.
  • الوحدة الثالثة: الدرس الأول العلوم والتكنولوجحيا والمجتمع إلى نهاية التطبيق الحياتي.
  • الوحدة الرابعة : الدرس الأول العلم والتكنولوجيا.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تجرى امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة من يوم 17 - 25 مايو الجاري وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي حيث يتم الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل قبل امتحانات الدبلومات والثانوية العامة.

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الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي الدروس الملغية الثالث الإعدادي وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني مادة الرياضيات مادة اللغة الإنجليزية

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