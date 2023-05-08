محافظ الغربية يطمئن على انتظام الامتحانات ويكافئ مدير مدرسة

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على متابعة أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام، من خلال جولة تفقدية لعدد من اللجان بمدارس مركزي المحلة الكبرى وسمنود، حيث تابع أداء الطلاب للامتحانات بكلا من مدرسة السادات الثانوية بنات، مدرسة الشربيني درويش وميت عساس الإعدادية بنات بسمنود، كما تفقد مدرسة عبد المجيد سليم الابتدائية، المدرسة المصرية اليابانية ومدرسة المدينة العمالية بالمحلة.



واطمئن محافظ الغربية على سير عملية الامتحانات داخل اللجان والمدارس وعدم وجود شكوى من الطلاب ، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية ومراقبة حازمة لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وخلال الجولة أشاد المحافظ بانتظام اللجان داخل مدرسة الشربيني درويش الإعدادية بميت عساس التابعة لإدارة سمنود التعليمية، وقرر صرف مكافأة مالية لنادر عزيز علي الصفطي مدير المدرسة لانتظام وانضباط اللجان وتوفير جو هادئ للطلاب وانتظام وحسن سير العملية الامتحانية وفق الضوابط، وعلى الجانب الآخر وأثناء مرور المحافظ في عدد من المدارس لاحظ وجود كثافات داخل اللجان وعدم انضباطها، وعلى الفور قرر استبعاد مدير مدرسة إعدادي ورئيس كنترول المدرسة ومدير المرحلة الإعدادي لحين انتهاء التحقيقات، إلى جانب إحالة مدير مدرسة ثانوي ومدير المرحلة الثانوية للتحقيق لذات الأسباب.

ومن جانبه أكد المهندس ناصر حسن، وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات، للتأكد من عدم وجود أي شكاوى خلال فترة الامتحانات بجميع الإدارات العشر، وحل أي مشكلة تعوق سير الامتحانات مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل جميع اللجان، وتطبيق جميع الضوابط أثناء سير الامتحان، والاهتمام بنظافة اللجان.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود، اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة والمحاسب أحمد مغاوري رئيس حي ثان المحلة الكبرى.

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