وكيل تعليم الإسكندرية: لم تَرِد إلينا شكاوى في أول أيام الامتحانات

تابع الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من معالي الوزير المحافظ.

وأجرى «أبوزيد» جولة مرورية لمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة عبد الله النديم الإعدادية للبنين بإدارة شرق وبحضور جلال عيد وكيل الإدارة حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط في اللجنة الأولى ،والتربية الدينية في اللجنة الثانية، كما تفقد امتحانات التعليم الفني بمدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات، وتفقّد لجان مدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد عبده الابتدائية بذات الإدارة لمتابعة امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان ، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش ، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

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