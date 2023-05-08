موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء غدًا الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ستُذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 English.

ويسعى فريق ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في تحقيق الفوز في مباراة الغد، من أجل وضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر والدفاع عن اللقب للموسم الثاني على التوالي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة الغد أيضًا، ومحاولة تأمين موقفه مبكرًا قبل خوض لقاء الإياب، المقرر إقامته يوم الأربعاء، الموافق 17 مايو، على ملعب "الاتحاد".

مشوار ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

- وكان فريق ريال مدريد الإسباني للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على تشيلسي الإنجليزي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

- بينما خطف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال، بعد فوزه على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.