كفة متوازنة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في تاريخ المواجهات بدوري الأبطال

تنطلق، غدًا الثلاثاء، القمة النارية بين ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي، قبل القمة المرتقبة في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد هي التاسعة في تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- والتقى الفريقان في 8 مباريات من قبل في دوري الأبطال، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في ثلاث مباريات، مثابل ثلاث انتصارات أيضًا لفريق مانشستر سيتي، بينما تعادلا في مواجهتين.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ريال مدريد 13 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 12 هدفًا من لاعبي مانشستر سيتي.

مشوار ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

- وكان فريق ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على تشيلسي الإنجليزي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

- بينما خطف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال، بعد فوزه على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.