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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مودريتش يقترب من التجديد لـ ريال مدريد حتى 2024

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

اقترب الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، من تمديد عقده مع فريقه عقب نهاية الموسم الجاري.

ويلعب لوكا مودريتش ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه فريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، فإن لوكا مودريتش سيوقع على تجديد عقده مع ريال مدريد قريبًا جدًا.

وأشار رومانو إلى أن الوثائق والعقود تم تجهيزها بالفعل، وجاهزة للاتفاق حتى يونيو 2024.
وكشف رومانو أن مودريتش سيلحق بزميله في وسط ملعب الملكي توني كروس، والذي وقع بالفعل على عقد يربطه بريال مدريد حتى 30 يونيو المقبل.
وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يجعله حرًا للتوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة النادي الملكي؛ ورغم ارتباط اسمه بالانتقال للدوري السعودي إلا أن مودريتش أكد على رغبته في الاعتزال ضمن صفوف الفريق الملكي.

وشارك لوكا مودريتش في 45 مباراة بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وصنع مثلها لزملائه في الفريق، من أصل 481 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته مع ريال مدريد وسجل 37 هدفًا وصنع 77.

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